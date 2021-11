Am Montag hatten die Speyerer Diakonissen, die das Bürgerspital betreiben, 17 Corona-Fälle in der Einrichtung gemeldet. Seitdem ist ein weiterer Fall unter den Bewohnern hinzugekommen.

Mittlerweile wurde das Virus bei neun Bewohnern und acht Mitarbeitern festgestellt. „Der Großteil der Betroffenen hat weiterhin keine oder nur leichte Krankheitssymptome“, teilte eine Diakonissen-Sprecherin auf Nachfrage mit. Niemand habe aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen. Eine infizierte Mitarbeiterin weise mittlerweile allerdings stärkere Krankheitssymptome auf. Sie befinde sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Alle Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt und betreut.

PCR-Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern

Am Mittwoch und Donnerstag wurden alle Mitarbeiter und alle Bewohner erneut mithilfe von PCR-Tests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus untersucht. Die Ergebnisse werden am Freitag erwartet. Dann soll in Abstimmung mit den Behörden entschieden werden, ob das Besuchsverbot verlängert wird. Derzeit gilt es bis zum 7. November. „Alle bisher eingeleiteten Hygienemaßnahmen bleiben bis auf Weiteres erhalten“, erklärte die Diakonissen-Sprecherin.

Nachdem vergangene Woche eine vollständig geimpfte Mitarbeiterin der Einrichtung positiv auf Corona getestet worden war, waren bei PCR-Tests weitere Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern entdeckt worden. Es waren die ersten Fälle seit Beginn der Pandemie.