Das Fahrgeschäft „Turbine“ dreht sich seit Samstagabend auf dem Wurstmarkt. Das sagte Marcus Brill vom Organisationsteam des Fests am Sonntagnachmittag. Der Tüv hatte der „Turbine“ ebenso wie dem benachbarten „Hot Shot“ am Freitag zum Wurstmarktauftakt noch keine Betriebserlaubnis erteilt, weil die Prüfer Mängel festgestellt hatten. Diese seien am Samstag bei der „Turbine“ behoben worden. Bei dem Fahrgeschäft werden die Passagiere durch die Drehung in die Sitze gepresst.

Für das „Hot Shot“, bei dem ein kugelförmiger Käfig an zwei Seilen in die Höhe geschleudert wird, steht laut Marcus Brill am Montag ein weiterer Termin mit den Prüfern an.