Die Zeit kurz vor dem Wurstmarkt bedeutet für die Winzer Stress: Die Weinlese hat bereits begonnen, die Schubkarchstände müssen aufgebaut werden. Winzer Markus Grauer verrät, warum er sich trotzdem sehr auf das Fest freut.

Für den Winzer Markus Grauer heißt es nach dem Aufbau des Schubkarchstandes Nummer vier nun, in den Herbst zu gehen. „Wir haben den Stand in diesem Jahr recht früh aufgebaut, um uns in der letzten Woche vor dem Wurstmarkt voll auf die Lese konzentrieren zu können“, sagt der Winzer. Dann freue er sich aber auch darauf, auf dem Wurstmarkt wieder Leute zu treffen, die er nicht zuletzt wegen Corona lange nicht gesehen hat.

„Da kommen viele Freunde aus allen Teilen der Republik, die man nur auf dem Wurstmarkt sieht.“ Ein besonderer Höhepunkt sei der Besuch seiner Schwester Anja, die es sich nicht nehmen lässt, endlich wieder die Familie und den Wurstmarkt zu besuchen. Sie kommt extra aus Australien angereist. „Ich bin primär im Schubkarchstand, aber ich gehe auch schon gern über den Platz, um die neuen und alten Fahrgeschäfte, wie die ,Turbine‘ oder auch die ,Bayern Wippe‘ zu testen“, sagt er.

Auch bei den Kollegen genießen

Er hat erst kürzlich sein Studium an der Technischen Universität Kaiserslautern beendet, wo er Betriebswirtschaftslehre mit Maschinenbau studiert hat. Deshalb werde er sich auf dem Wurstmarkt auch die eine oder andere „Belohnungsschorle“ genehmigen, sagt Grauer, der sich jetzt voll auf seinen Betrieb konzentrieren will. „Vor allem freue ich mich auf den Zwischenmarkt, weil wir da geschlossen haben und ich dann bei den Kollegen entspannt genießen kann“.

Was den Wurstmarkt aus seiner Sicht so attraktiv macht, ist die Tatsache, dass viele Besucher eine persönliche Beziehung zu einem oder mehreren Winzern haben. „Ich glaube, es ist nicht möglich, in Bad Dürkheim zu leben, ohne früher oder später einen Winzer besser kennenzulernen. Deshalb haben die Dürkheimer alle ihren persönlichen Anlaufpunkt, auf den sie sich freuen“, erklärt Markus Grauer. Die verschiedenen Schubkarchstände seien dann der Bezugs- und Treffpunkt des gesamten Freundeskreises. Dadurch sei der Wurstmarkt im Vergleich zu anderen großen Volksfesten viel familiärer aufgestellt.