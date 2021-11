Das Besuchsverbot für die von den Corona-Infektionen betroffenen Wohnbereiche im Wachenheimer Bürgerspital wurde um eine weitere Woche, bis zum Sonntag, 21. November, verlängert. Das haben die Diakonissen Speyer mitgeteilt, die die Einrichtung betreiben. Im Bürgerspital wurden fünf weitere Corona-Infektionen festgestellt. Betroffen seien ein Bewohner sowie vier Mitarbeiter, so die Mitteilung der Diakonissen. Damit steigt die Anzahl der Infizierten auf 27. Am 1. November teilten die Diakonissen Speyer mit, dass eine vollgeimpfte Mitarbeiterin positiv auf das Covid-19 getestet wurde. 22 Infektionen wurden in der darauf folgenden Woche in der Einrichtung gemeldet.