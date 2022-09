Die Dürkheimer Polizei zieht nach dem ersten Wurstmarkt-Wochenende eine positive Bilanz. Dennoch gab es auch einiges für die Beamten zu tun. Die Polizei registrierte von Freitag bis Sonntag elf Körperverletzungen. Dabei habe es sich vor allem um Konflikte zwischen Bekannten gehandelt, sagt ein Polizeisprecher. Eine Frau wurde kurze Zeit vermisst. Sie war von einem Toilettenbesuch nicht mehr wiedergekommen. Ihre Begleitung wandte sich an die Polizei. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden war. Sie hatte zu viel getrunken. Außerdem meldet die Polizei neun Taschendiebstähle, drei Beleidigungen und drei Sachbeschädigungen. Die Beamten sind mit dem Ordnungsamt vor Ort präsent. Wie in der Vergangenheit ist die Polizei nach eigenen Angaben mit einer festen Wache auf dem Wurstmarktgelände vertreten. „Auch in diesem Jahr ist der Einsatz von Videotechnik zur Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufes und des zu erwartenden hohen Besucherzustroms, sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes, erforderlich“, meldet die Polizeiinspektion.