Eine liebgewonnene Tradition ist zurück: Am ersten Wurstmarkt-Montag, nach dem Literarischen Frühschoppen, lädt die RHEINPFALZ-Lokalredaktion zum Stammtisch. Bei der Lebenshilfe im Weindorf kamen Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur und Gesellschaft, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion ins Gespräch. Sonst trifft man sich eher auf Ratssitzungen, bei Presseterminen oder anderen offiziellen Anlässen. Auf dem Wurstmarkt kann in ungezwungener Atmosphäre bei dem ein oder anderen Glas Wein geplaudert werden. „Endlich wieder Wurstmarkt“, das haben wir ganz oft gehört. Beim Treffen begrüßen wir gerne auch Kollegen, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben und die wir lange nicht mehr gesehen haben. Nach zwei Corona-Jahren ohne Wurstmarkt gab es einiges zu erzählen. Einige Stammtischler blieben gleich im Weindorf sitzen. Schließlich stand mit der Inthronisierung der neuen Dürkheimer Weinprinzessin am Abend gleich der nächste Termin an.