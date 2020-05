Hustet man im Freien geradeaus und nicht in die Armbeuge, wird die freigesetzte Speichelwolke schon bei einer Brise von 6 Stundenkilometern in 5 Sekunden 1,80 Meter weit getragen. Das zeigt eine Studie im Fachblatt „Physics of Fluids“. Bei der Verbreitung von Viren könne das von Bedeutung sein, warnen die Forscher. Ihren Simulationen zufolge haben Kinder und kleinere Erwachsene womöglich ein höheres Risiko, infektiöse Tropfen abzubekommen, weil die Wolke sinkt.