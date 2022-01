Die BASF modernisiert grundlegend die gesamte Infrastruktur zur Produktion von Chlorformiaten und Carbonsäurechloriden am Verbundstandort Ludwigshafen und investiert dafür einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Das teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern am Montag mit, der die Investitionssumme nicht näher bezifferte. Damit erhöhe sich die Produktionskapazität für die genannten Stoffe um etwa 30 Prozent. Neue Arbeitsplätze entstehen dadurch nicht. Die BASF zählt sich mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen zu den führenden Herstellern weltweit von Chlorformiaten, Carbonsäure- und Alkylchloriden. Der Konzern produziert nicht nur in Ludwigshafen sondern auch am Standort Yeosu in Südkorea. Die Modernisierung der Anlagen am Verbundstandort Ludwigshafen soll 2025 abgeschlossen sein.

Mit diesem Investitionsvorhaben will die BASF „ihr langfristiges Bekenntnis zu diesen Spezialprodukten“ unterstreichen. Die Produkte werden bei der Synthese von Arznei- und Pflanzenschutzmittel oder der Herstellung vieler Kunststoffe eingesetzt. Die BASF beziffert ihre Aufwendungen für Neuinvestitionen, Erhalt und Modernisierung am Standort Ludwigshafen insgesamt mit durchschnittlich 2 Milliarden Euro pro Jahr.

Lesen Sie auch: Warum Biontech Mainz reich macht und die BASF Ludwigshafen nicht