Die Stadtbibliothek beteiligt sich ab 15. Juni wieder am Lese- und Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz. Die Aktionen laden Kinder dazu ein, Geschichten zu entdecken.

Wer sich zum mittlerweile 19. Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern eine Bewertung ab – entweder im Interview, als Online-Buchtipp auf www.lesesommer.de oder per analogem Buchcheck. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, gibt es zusätzlich zu diesen Möglichkeiten in diesem Jahr neue kreative Varianten, um gelesene Bücher vorzustellen – etwa mit Bildern von Bastelarbeiten, Collagen, Lego-Modellen sowie Audio- und Videobeiträgen.

Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Wer mindestens drei Bücher liest und einen Beitrag dazu abgibt, erhält eine Urkunde und nimmt an einer landesweiten Verlosung von Preisen teil. Pro Person zählt eine Lesesommer-Karte als Los. An der Lesesommer-Aktion, die vom 15. Juni bis zum 16. August läuft, können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren teilnehmen.

Mit Eltern und Geschwistern Bücher entdecken

Der wieder parallel stattfindende Vorlese-Sommer richtet sich an jüngere Kinder im Vorlesealter. Gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Geschwistern können bei einer Teilnahme Bücher entdeckt und vorgelesen werden. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel. Wer mindestens drei Bücher vorgelesen bekommt und zu jedem Buch etwas kreativ gestaltet, kann ebenfalls Preise gewinnen.

Neu ist laut Mitteilung das gemeinsame Erscheinungsbild der Aktionen: Freundliche Roboter begleiten den Lesesommer und Vorlese-Sommer 2026 und sorgen für frischen Wind bei den Ferienangeboten.

Die Stadtbibliothek Ludwigshafen (Bismarckstraße 44 bis 48) in Mitte veranstaltet zum Abschluss des Lesesommers am Samstag, 29. August, eine große Abschlussparty mit Workshops für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann gibt es auch die Möglichkeit, gewonnene Preise und Urkunden abzuholen.

Die Teilnahme an beiden landesweiten Aktionen ist kostenlos. Anmeldungen sind ab Dienstag, 9. Juni, direkt in der Kinderbibliothek in der Bismarckstraße 29 oder den Stadtteil-Bibliotheken während der jeweiligen Öffnungszeiten möglich.

Die teilnehmenden Bibliotheken werden mit 200.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. 2026 werden der Lese- und Vorlese-Sommer in der Gemeindebücherei Lambsheim eröffnet.

Weitere Informationen zu den landesweiten Aktionen gibt es im Netz unter www.lesesommer.de und vorlese-sommer.de, per Mail an kinderbibliothek@ludwigshafen.de oder vor Ort in der Kinderbibliothek beziehungsweise der jeweiligen Stadtteil-Bibliothek.