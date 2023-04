Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Chemiekonzern BASF hat am Dienstag mit einer Gedenkaktion an die rund 30.000 Zwangsarbeiter erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs im Werk der IG Farben in Ludwigshafen ausgebeutet worden sind. Außerdem startete die BASF die Initiative „Gedenken, Nachdenken, Umdenken“.

Damit wolle die BASF eine zukunftsgerichtete Erinnerungskultur im Unternehmen verankern, sagte Vorstandsmitglied Michael Heinz. „Uns geht es dabei nicht nur um die Beschäftigung mit