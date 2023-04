Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jahrzehntelang schwiegen sich Industrie und Stadt über den Umgang mit Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg aus. Über 50 000 Menschen wurden in Ludwigshafen in Lagern festgehalten und mussten die Fabriken am Laufen halten. 76 Jahre nach Kriegsende wird an das Unrecht nun mit einer „Stolperschwelle“ vor dem BASF-Besucherzentrum erinnert.

Olga Fjodorowna lebte 1942 mit ihrer Familie in der Zentralukraine. Als sie 16 Jahre alt war, kamen die Deutschen in ihr Dorf. Unter Bewachung wurde das Mädchen in einen Güterwaggon