Einen hochaggressiven Randalierer konnten Polizeibeamte am Montagabend im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim nur mit dem Taser stoppen. Wie die Polizei meldet, hatte sich ein Anwohner bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gemeldet und die Beamten über einen Mann informiert, der in seiner Wohnung in Mundenheim randalierte. Als die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr vor Ort eintrafen, bekamen sie es mit einem extrem aggressiven 33-Jährigen zu tun. Weil sich der Mann nicht beruhigen ließ und weiteres gefährdendes Handeln unterbunden werden musste, setzten die Polizisten eine Elektroschockpistole ein, um den 33-Jährigen zu überwältigen. Die Beamten zogen daraufhin Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen hinzu, die den Mann wegen seines psychischen Ausnahmezustandes schließlich in eine psychiatrische Klinik brachten. Laut Bericht blieben alle Beteiligten unverletzt.