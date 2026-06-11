Angesichts steigender Spritpreise und ungewisser Kerosin-Versorgung wegen des Iran-Kriegs bemüht sich die Deutsche Bahn (DB) mit besonderen Angeboten speziell um Familien.

Das ungewöhnlichste Angebot ist eine „Urlaubsfamilienflatrate“ für die Sommerferien 2026. Der Begriff Flatrate ist allerdings etwas irreführend, denn das Ticket erlaubt keineswegs pauschal freie Fahrt. Es handelt sich lediglich um einen Pauschalpreis von knapp 100 Euro (genau 99,99) für die Hin- und Rückfahrt von bis zu fünf Personen. Darunter müssen ein Erwachsener (maximal zwei) und mindestens ein Kind sein. Die Verwandtschaftsverhältnisse werden dabei nicht überprüft. Inbegriffen im Pauschalpreis ist eine Platzreservierung. Allerdings gibt es dieses Ticket, das an einen bestimmten Zug gebunden ist, nur in begrenzten Kontingenten und nicht für jeden Zug. Welche Reisen damit möglich sind, ist erst ab 14. Juni konkret sichtbar. Buchbar ist das Ticket vom 14. Juni bis 12. September für Reisen zwischen dem 26. Juni und dem 14. September. Eine einzelne Hin- beziehungsweise Rückfahrt gibt es für 59,99 Euro.

Preise gelten nur für Fahrt in Fernzügen

Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Preise nur für Reisen möglich sind, bei denen ausschließlich DB-Fernzüge genutzt werden. Wer also beispielsweise erst mit der S-Bahn oder einem Regional-Express zum ICE-Knoten Mannheim fahren muss, kann zwar auch von dem Angebot profitieren, zahlt aber zusätzlich für die Nahverkehr-Nutzung 22 Euro für einfache Fahrt oder 44 Euro für Hin- und Rückfahrt. Dies gilt auch für die zahlreichen Fälle, in denen sich attraktive Urlaubsziele nicht allein mit Fernzügen erreichen lassen.

Jugend-Bahncard gratis

Vom 14. Juni bis 30. September gibt es die Jugend-Bahncard 25 für junge Reisende bis einschließlich 18 Jahre kostenfrei. Mit ihr gibt es 25 Prozent Rabatt auf alle Superspar-, Spar- und Flexpreise in der ersten und zweiten Klasse – und zwar jeweils ein ganzes Jahr lang. Danach läuft die Jugend-Bahncard automatisch ab, sie geht nicht in ein Abo über wie das beispielsweise bei einer Probe-Bahncard der Fall ist.

Interessant ist in diesem Kontext auch der Supersparpreis Young – ein Angebot für alle unter 27-Jährigen. Ab 14. Juni gibt es diese Tickets bereits ab 4,99 Euro – und mit Bahncard-Rabatt sogar ab 3,74 Euro. Solch extrem niedrige Preise werden allerdings nur in Zügen mit freien Kapazitäten und für relativ kurze Strecken angeboten.

Laut DB sind im vergangenen Jahr über neun Millionen Kinder bis 14 Jahren mit der DB gereist. Das seien 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Kinder unter sechs Jahren fahren generell kostenlos mit der DB, Kinder zwischen sechs und 14 Jahre reisen ebenfalls kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen, aber auch in Begleitung eines älteren Geschwisterkindes ab 15 Jahren.