Die enorm gestiegenen Benzinpreise sorgen für verstärktes Interesse an Bahnreisen. Gut passt da, dass es die Bahncard 50 für einige Zeit zu Sonderpreisen gibt.

Das komplizierte Preissystem der Deutschen Bahn ( DB) ist gerade für Kunden, die nur selten mit dem Zug fahren, oft eine Hemmschwelle. Diese Komplexität erklärt sich allerdings durch unterschiedliche Kundenbedürfnisse. Im Grunde genommen existieren zwei Preissysteme parallel. Wer bereit ist, frühzeitig zu buchen und sich auf einen bestimmten Zug festzulegen, kann von oft sehr günstigen Supersparpreis-Tickets profitieren. Wer dagegen spontan reisen und bei der Zugwahl flexibel bleiben will, braucht ein Flexpreis-Ticket, das häufig als sehr teuer empfunden wird. Wenn man Wert auf Flexibilität legt oder oft zu verkehrsstarken Zeiten fährt, lohnt sich meist eine Bahncard 50, mit der es 50 Prozent Rabatt auf den Flexpreis gibt.

Auf Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets gibt es dagegen mit der Bahncard 50 nur 25 Prozent Rabatt – genauso wie mit der deutlich billigeren Bahncard 25. Eine Bahncard 25 für die zweite Klasse kostet derzeit 62,90 Euro, eine Senioren-Bahncard 25 für die zweite Klasse 40,90 Euro. Welche Bahncard besser passt, hängt also vor allem von der Häufigkeit von Reisen mit Flexpreis-Ticket ab.

Mit der Bahncard 50 kauft man sich ein Stück Freiheit

Mit der Bahncard 50 kauft man sich gewissermaßen ein Stück Freiheit von dem System kontingentierter, zuggebundener Sparpreis-Tickets, mit dem die DB die Auslastung ihrer Züge steuert. Bis zum 31. Juli gibt es nun die ein Jahr lang gültige Bahncard 50 zu einem deutlich reduzierten Preis. Letztmöglicher erster Geltungstag ist dabei der 30. September 2026. Für die zweite Klasse kostet die Bahncard 50 in dieser Zeit 199 Euro, für die erste Klasse 429 Euro. Der Preis der Senioren-Bahncard 50 für Kunden ab 65 beträgt 99 Euro in der zweiten Klasse und 209 Euro in der ersten Klasse. Die My Bahncard 50 für alle unter 27 kostet 64,99 Euro in der zweiten Klasse und 209 Euro in der ersten Klasse. Mit einer Bahncard erster Klasse gibt es den Rabatt auch für Zweite-Klasse-Tickets, umgekehrt dagegen nicht.

Wird die rabattierte Bahncard nicht spätestens vier Wochen vor Ende der Laufzeit gekündigt, geht sie in ein Bahncard-Abo zum regulären Preis über, der beispielsweise in der zweiten Klasse 244 Euro beträgt. Der reguläre Preis einer Senioren-Bahncard 50 für die zweite Klasse beträgt 122 Euro. Wer das nicht will, sollte daran denken, die Bahncard rechtzeitig zu kündigen.

Der Kauf einer Bahncard 50 für 199 Euro amortisiert sich beispielsweise ab der dritten ICE-Fahrt auf der Strecke von Mannheim nach Berlin mit einem Flexpreis-Ticket. Eine Senioren-Bahncard 50 zum aktuellen Preis lohnt sich bereits für eine einzige Reise mit Flexpreis-Ticket von Mannheim nach Berlin und zurück.

Kauf auch im Reisezentrum möglich

Die rabattierte Bahncard 50 ist nicht nur online auf bahn.de und im DB Navigator erhältlich, sondern auch in DB-Agenturen und DB-Reisezentren beispielsweise in den Hauptbahnhöfen von Kaiserslautern und Neustadt. Mit der Zwangsdigitalisierung der Bahncard und der Abschaffung der gewohnten Plastikkarte hat die DB 2024 nicht nur zahlreiche oft langjährige Kunden verärgert, sondern für viele auch eine hohe Hemmschwelle aufgebaut, sich (erstmals oder wieder) eine Bahncard zuzulegen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich diese Hemmschwelle eigentlich leicht überwinden lässt, die DB diese Möglichkeit aber nicht offensiv kommuniziert. Für den Kauf einer neuen Bahncard in einem DB-Reisenzentrum braucht man lediglich eine E-Mail-Adresse (die zur Not sogar die einer anderen Person sein kann, über die dann allerdings die Kundenkommunikation läuft). DB-Mitarbeiter können dann gegebenenfalls ein Kundenkonto anlegen und die Bahncard ausdrucken. Einen solchen Ausdruck bei sich zu haben, ist auch manchem Bahncard-Besitzer wichtig, der sie auf seinem Smartphone hat, weil bei einem Ausdruck kein leerer Handy-Akku droht, der bei einer Fahrkartenkontrolle für erhebliche Komplikationen sorgen kann.

Dass sich die DB bemüht, neue Kunden für die Bahncard 50 zu finden, ist angesichts der Geschichte dieses Angebots nicht selbstverständlich. Vor etwas mehr als 20 Jahren hatte die DB die Bahncard-Version, die heute Bahncard 50 heißt, schon einmal abgeschafft. Mit der 1992 nach Schweizer Vorbild noch von der Deutschen Bundesbahn eingeführten Rabattkarte gab es 50 Prozent Ermäßigung. Damit sollte Ende 2002 Schluss sein. Ein neues Preissystem, das frühere Lufthansa-Manager entwickelt hatten, führte ein gestaffeltes System von Rabatten ein, wenn man im Voraus ein Ticket buchte und sich auf einen Zug festlegte. Mit der „neuen Bahncard“, wie es damals hieß, gab es nur noch 25 Prozent Rabatt, aber auch auf ermäßigte Frühbucher-Tickets.

Ex-Lufthansa-Manager erleiden Schiffbruch

Die damals von der DB engagierten Lufthansa-Manager hatten jedoch völlig unterschätzt, welch großen Wert viele Bahnkunden darauf legten, flexibel in jeden Zug einsteigen zu können und auch dabei zum halben Preis zu fahren. Das Medienecho war verheerend, das neue Preissystem wurde zu einem blamablen Flop. Zähneknirschend führte der damalige Bahnchef Hartmut Mehdorn, der früher ebenfalls lange in der Luftfahrtbranche tätig gewesen war, im Sommer 2003 die von vielen Bahnkunden schmerzlich vermisste „alte“ Bahncard wieder ein – als Teil einer neuen Bahncard-Familie, in der sie nun Bahncard 50 hieß. Die (damals) „neue“ Bahncard hieß fortan Bahncard 25. Die Jahresflatrate für das komplette DB-Netz bekam den zugkräftigen Namen Bahncard 100.

Grund für die Unbeliebtheit der Bahncard 50 bei manchen DB-Managern war, dass sie erlaubt, auch in stark besetzten Zügen zu einem relativ günstigen Preis zu fahren und es damit erschwert, über die Ticketpreise Auslastung der Züge und Einnahmen (yield) zu steuern. Sie galt dort deshalb als „Yield-Killer“.

Lange Zeit war nach dem Desaster von 2003 zwar die Abschaffung der Bahncard 50 tabu, die DB war aber bestrebt, sie nicht attraktiver zu machen als unbedingt nötig. Dass man sich nun wieder um neue Bahncard-50-Kunden bemühte, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass mit der Zwangsdigitalisierung 2024 gerade viele langjährige Bahncard-50-Kunden verprellt wurden.