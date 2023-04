Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1000 Fans durften beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem THW Kiel dabei sein. Auch in Magdeburg sollen wieder Zuschauer in die Halle. Die Eulen Ludwigshafen müssen am Sonntag in einem wichtigen Spiel auf ihre Anhänger verzichten. Doch auch in der Pfalz gibt es Hoffnung.

Es war ein lange vermisstes Bild am Donnerstagabend in der Leipziger Arena: 1000 Fans des SC DHfK sorgten gegen den THW Kiel für mächtig Stimmung – mit Maske. Die 26:33 (14:18)-Niederlage