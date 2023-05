Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Siege in der Vorrunde, drei Niederlagen bisher in der Hauptrunde. Für die coronageplagte deutsche Mannschaft geht es am Dienstag (18 Uhr, ZDF) gegen Russland um ein anständiges Ende bei der EM.

Aber die Lage bleibt sehr angespannt. Am Montagmorgen kamen zu den bisher 13 Corona-Fällen bei den Spielern zwei weitere dazu. Nun wurden Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) und Patrick Wiencek (THW Kiel)