Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat das Training wieder aufgenommen. Zwei Mal die Woche bittet Trainer Ben Matschke seine Spieler nach und nach in Vierergruppen in das TSG-Sportzentrum. „Für uns ist das ein erster Schritt“, sagt Matschke. Dabei werde ein klares Hygienekonzept verfolgt. Zum Programm gehören neben dem Simulieren von Wurfbewegungen unter anderem auch Bewegungsabläufe. „Nach sieben Wochen Pause ist so ein Training wieder nötig. Es geht hier auch um Verletzungsprophylaxe.“

Bereits im April hatten die Klubs mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Saison in der Handball-Bundesliga und der Zweiten Liga abgebrochen wird. Der THW Kiel steht erstmals seit 2015 wieder als Champion fest. Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der Bundesliga.