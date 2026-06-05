Kultur für die Großen, Bewegung und Lesefreude für die Kleinen, Gemeinschaft für alle: Die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt fördert sieben regionale Projekte mit 12.900 Euro.

Man wolle mit der neuesten Förderinitiative ein Zeichen für das Miteinander in der Region setzen und Möglichkeiten schaffen, bei denen sich Menschen persönlich begegnen und austauschen können, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse.

Gefördert werden das Jubiläumskonzert „150 Jahre MGV Concordia“ in Schifferstadt, die Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms durch den Förderverein Kirchenmusik an St. Jakobus sowie die Anschaffung eines Tanz- beziehungsweise Parkettbodens für die Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte. Mittel fließen zudem in die Erneuerung eines Spielgeräts in der Kita St. Konrad der Pfarrei Heilige Edith Stein. Die Stadtbücherei Schifferstadt erhält Unterstützung für eine Kinderlesung in den Herbstferien 2026 sowie für neue Tablets zur Leseförderung. Ebenfalls gefördert wird der erste „Tag der Vereine“ der Kultur- und Sportvereinigung 1953 Schifferstadt anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Waldfesthalle“.

Zur feierlichen Scheckübergabe in der Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz in Schifferstadt kamen die Vertreterinnen und Vertreter der geförderten Projekte Ende Mai zusammen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Fördergelder von insgesamt 12.900 Euro konkret eingesetzt werden.

Der Erste Beigeordnete, Patrick Poss, betonte, dass die Spenden nachhaltig das soziale Gefüge der Region stärkten: „Durch das lebendige soziale Engagement in Schifferstadt entsteht ein Netzwerk aus Kultur, Bildung und Vielfalt. Die Sparkassenstiftung ermöglicht damit ein breites Spektrum von Projekten – von festlichen Jubiläumskonzerten über inspirierende Lesungen für Kinder bis hin zum Tag der Vereine.“ Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Oliver Kolb, unterstrich die Rolle der Sparkasse Vorderpfalz und der Stiftung als verlässliche Partner in Schifferstadt.