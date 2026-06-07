Der eine war fünf Jahre da, der andere dreieinhalb Jahre. Die Eulen haben ihre Torhüter Ziga Urbic und Mats Grupe verabschiedet.

Mats Grupe machte im Ligafinale, dem 31:33 zu Hause gegen den TV Hüttenberg, noch einmal ein klasse Spiel. Er kam auf zwölf Paraden, warf sogar zwei Tore. Wegen einer Hüftbeugerverletzung fiel er im Frühjahr lange aus. Nun kommt der Schnitt. „Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen“, sagte der 23-Jährige, der, noch ganz inoffiziell, wohl zum Bundesligisten ThSV Eisenach wechselt. Dort ist der frühere Trainer der Rhein-Neckar Löwen, Sebastian Hinze, tätig.

„Ich habe mir den Schritt gut überlegt“, betont Grupe. Er freut sich, mit seinen Kameraden nach einer schwierigen Saison nun noch ein paar Tage auf Ibiza zu verbringen. „Ich konnte als Mensch, aber auch als Spieler bei den Eulen reifen. Das Mannschaftsgefüge ist intakt, das sind alles super Typen. Es war eine schöne Zeit hier“, erläuterte Grupe, bei den Löwen groß geworden.

Die Fans lassen schwärmen

Ziga Urbic kam 2021 vom österreichischen Klub SC Ferlach, er bilanzierte seine Zeit so: „Es gab Höhen und Tiefen. Die Eulen sind ein sehr guter Verein mit viel Potenzial. Sie müssen nur weitermachen, weiter an sich glauben.“ Der 29-jährige Slowene bezeichnete die Unterstützung der Fans als überragend. „Auch wenn es uns schlecht ging, die Fans waren immer da. So eine Unterstützung gibt es nicht einfach so in der Zweiten Liga, oder gar in Deutschland.“

Nach den fünf Jahren in Ludwigshafen hatte Urbic das Gefühl, an einen Punkt gekommen zu sein, an dem er etwas ändern sollte. „Neue Motivation, einfach etwas Neues. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich habe richtig entschieden“, betonte Urbic, der zum Ligarivalen TV Großwallstadt wechselt. Er spielte seine bislang beste Saison bei den Eulen.

Das sind die Neuen im Tor

Mit einem neuen Gespann gehen die Ludwigshafener also in die neue Spielzeit, hinter den zwei Neuen wartet Talent Philipp Wenning auf seine Chance. Neue Nummer 1 ist Janis Boieck, Torhüter vom HC Oppenweiler-Backnang. An ihm lag es nicht, dass er Aufsteiger gleich wieder absteigen musste. Michael Haaß kennt seinen neuen Keeper bestens, 2020 wechselte der Nachwuchsmann zum HC Erlangen, wo Haaß als Trainer arbeitete. Boieck zur Seite steht künftig Pawel Krawczyk von der MT Melsungen. Die Lesart ihrer Wechsel: Auch diese beiden Schlussmänner wollten den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn einschlagen und sich in einem neuen Umfeld beweisen.