Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der jüngsten und stärksten Mannschaft seit Jahren geht die Türkei am Freitagabend (21 Uhr, in Rom) in das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien.

Die meisten Spieler im türkischen Aufgebot verdienen bei europäischen Spitzenmannschaften ihr Geld – nur einer der sieben nominierten Verteidiger spielt in der türkischen