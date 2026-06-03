Sie hat es geschafft – und die Pfalz hat einen gehörigen Anteil daran: 367 Marathons an 367 Tagen sind Weltrekord. Beendet ist ihr Projekt aber noch lange nicht.

An einem frischen, sonnigen Frühjahrsmorgen vor gut zwei Monate im Donnersbergkreis: Ein kleine Schar Laufenthusiasten aus der Pfalz hat sich auf einem Feldweg nahe Marnheim versammelt, kurz vor 9 Uhr stößt Joyce Hübner dazu. Marathon Nummer 305 steht bevor, die Gruppe möchte den Internetpromi aus Berlin auf der Etappe bis nach Kaiserslautern begleiten. Doch Joyce Hübner sorgt für einen kurzen Moment für Entsetzen: „Das ist heute mein letzter Marathon. Danach steige ich aus.“

Die verdutzten Gesichter hellen sich schnell auf. Es ist – genau – der 1. April. Und für ihre Social-Media-Follower haben Joyce Hübner und ihr Lebensgefährte Sven Dünnwald an diesem Tag diese kleine Gemeinheit erdacht. Das Projekt Städtetrip durch ganz Deutschland mit 495 Marathons an 495 aufeinanderfolgenden Tagen endet also angeblich jäh in der Pfalz. Es gehe nicht mehr, auch das Wort „schwanger“ fällt. Aber von wegen: April, April. Auf jeden Fall haben die schnell eingeweihten Mitlaufenden an diesem Tag mit betretenen Mienen perfekt mitgespielt.

Es war halt nur ein Aprilscherz

Joyce Hübner ist natürlich weitergelaufen und hat nun bereits einen Weltrekord aufgestellt. Sie absolvierte ihren 367. Marathon nacheinander an 367 Tagen. Das hat vor der Laufinfluencerin noch keine Frau geschafft. Die bisherige Bestmarke stand bei 366, aufgestellt von der Belgierin Hilde Dosogne. Sie war 2024 an jedem Tag des damaligen Schaltjahres 42,195 Kilometer gelaufen.

„Krass“ klinge das: Weltrekordhalterin Joyce Hübner. Das Wort sei irgendwie nicht so richtig greifbar, sagt sie: „Ich bin jetzt einfach die Läuferin weltweit mit den meisten Marathons nacheinander – dann klingt das viel beeindruckender. Und es fühlt sich gut an, das zu sagen.“

Mit Marathon Nummer 367 am Dienstag, inzwischen in Niedersachsen, ist aber noch lange nicht Schluss. Die 38-Jährige läuft bei ihrem bisher größten Projekt die 2059 statistisch erfassten deutschen Städte ab. Dreimal war sie für mehrere oder auch nur zwei Tage in der Pfalz – angefangen am 15. November 2025 im südpfälzischen Hagenbach, endend am 6. April nahe Waldmohr.

Am 8. Oktober soll Schluss sein

„Ich habe einen Riesenrespekt vor den noch anstehenden rund 5000 Kilometern, bis ich in Berlin bin“, gibt sie zu. Los ging’s am 1. Juni 2025, am 8. Oktober 2026 ist quasi Zieleinlauf – dann wird sie auf 21.300 Kilometern kommen, aufgeteilt in 495 Marathons an 495 Tagen, ohne Ruhetag, hoffentlich weiterhin ohne Krankheitsausfall: „Ich habe ein sehr gutes Immunsystem.“ Rund 35 Paar Laufschuhe wird sie verschlissen haben. Und dann, kommt dann das tiefe Loch? „Sicher nicht“, sagt die lachend dieser Zeitung, „wahrscheinlich werden wir eher ins Burn-out rutschen, weil es noch anstrengender wird als jetzt.“

Es soll ein Buch geben, einen Film auch – das ganze Jahr sei durchgebucht, das kommende ist auch schon geplant. „Ich muss halt nur nicht mehr jeden Tag einen Marathon laufen“, sagt Joyce Hübner: „Aber ansonsten wird sich an unserem Leben nicht viel ändern.“