Künstliche Intelligenz zieht in den Tourismus ein. Die moderne Technik soll Mitarbeiter entlasten, indem sie Allerweltsfragen beantwortet, einfache Bestellungen bearbeitet oder bei der Buchhaltung unterstützt. Ist das die Zukunft des Reisens? Von Susanne Hamann

Zugegeben, die Frage ist ein bisschen gemein: „Kann ich meinen Elefanten in Ihrer Hotelgarage parken?“ Doch so leicht lässt sich der künstliche Concierge des Hotels am Tegernsee nicht austricksen: „Das klingt nach einem großen Tier“, antwortet die weiblich klingende Stimme freundlich. „Leider kann man bei uns nur Autos parken. Ich bedauere.“ Zweiter Testanruf, dieses Mal bei einem Hotel in Köln. „Ich hätte gerne ein Zimmer mit Blick auf den Eiffelturm.“ Auch hier bleibt der sprechende Computer gelassen: „Es tut mir leid, unser Hotel befindet sich in Deutschland. Aber ich kann Ihnen gerne ein Hotel in Paris empfehlen.“ Der Chatbot hat sich elegant aus der Affäre gezogen.

Personalmangel