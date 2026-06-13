Das Weingut Geiger aus der Südpfalz zeigt: Sommerlich-lebendig und günstig geht auch mit Piwis. Von Jürgen Mathäß

Die Weintage der Südlichen Weinstraße in der Landauer Festhalle, jetzt Weinerlebnis genannt, sind inzwischen ein veritabler Talentschuppen. Neben weitgehend bekannten Südpfalz-Erzeugern sind mittlerweile viele Weingüter dabei, die weniger im Licht der Öffentlichkeit stehen.

Zwei Dinge fallen auf: Erstens bringen auch viele eher unbekannte Produzenten blitzsaubere Weine ins Glas. Zweitens haben pilzwiderstandsfähige Sorten wie Muscaris, Cabernet Blanc, Sauvignac oder Souvignier Gris inzwischen eine breite Basis gefunden – und finden hoffentlich auch bald Zugang zu den Gaumen der Weinfreunde. Wie bei den traditionellen Reben, etwa Sauvignon Blanc, Scheurebe oder Muskateller, bieten auch bei den erfolgreicheren, duftigeren Piwi-Sorten aromatischere Weine zumindest im Sommer eine lebendige und erfrischende Alternative zu neutraleren Sorten zum Süffeln ohne Essen oder zu leichten Gerichten.

Womit wir beim Cabernet Blanc der Familie Geiger in Mörzheim wären. Da müssen wir ein klein wenig ausholen, denn immer mal wieder haben wir darauf hingewiesen, dass gute Weinqualität ihren Preis haben muss. Freilich gibt es in gewissem Maß Ausnahmen – vor allem bei Familienbetrieben, die sich stark auf Verkauf ab Hof konzentrieren.

Der Cabernet Blanc der Geigers liegt aromatisch mit sehr klaren und sauberen Aromen von Stachelbeere und einem Hauch Cassis zwischen Sauvignon Blanc und Scheurebe – also genau im Trend – und bleibt mit verhaltenem Alkohol (12,3 Prozent) lebendig und frisch im Mund. Mit seiner Duftigkeit und kleiner Süße ist er gut gekühlt genau richtig für laue Sommerabende.

Der Wein

2025 Cabernet Blanc, Weingut Geiger, Landau-Mörzheim, Telefon 06341/939452, www.wein-und-ferien.de, Preis: 4,90 Euro.





Der Autor

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim.





Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.