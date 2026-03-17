Landtagswahl RHEINPFALZ Plus Artikel Wahl-Duell auf dem Hambacher Schloss: Der Abend in Bildern

Moderatorin und Mainz-Korrespondentin Karin Dauscher, die beiden Kandidaten Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU
Moderatorin und Mainz-Korrespondentin Karin Dauscher, die beiden Kandidaten Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) sowie Moderator und Chefredakteur Yannick Dillinger.

Wenige Tage vor der Landtagswahl stehen sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU im RHEINPFALZ-Kandidaten-Duell auf dem Hambacher Schloss gegenüber: Bilder und Eindrücke.

300 Zuschauer sind am Abend des 16. März auf dem Hambacher Schloss versammelt, um Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ zu sehen. Darunter RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser und geladene Gäste. Diskutiert wurde unter anderem über Bildung, den Klimawandel und das Gesundheitssystem. Eindrücke und Bilder von den Kandidaten auf der Bühne, den Zuschauern und dem Empfang im Anschluss:

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Gordon Schnieder, CDU.
Gordon Schnieder, CDU.
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Alexander Schweitzer, SPD.
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Foto 1 von 30

Sie konnten nicht auf dem Schloss dabei sein und haben den Live-Stream gestern verpasst? Hier geht’s zum Video des Wahl-Duells.

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