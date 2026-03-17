Landtagswahl Wahl-Duell auf dem Hambacher Schloss: Der Abend in Bildern
300 Zuschauer sind am Abend des 16. März auf dem Hambacher Schloss versammelt, um Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ zu sehen. Darunter RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser und geladene Gäste. Diskutiert wurde unter anderem über Bildung, den Klimawandel und das Gesundheitssystem. Eindrücke und Bilder von den Kandidaten auf der Bühne, den Zuschauern und dem Empfang im Anschluss:
Foto 1 von 30
Sie konnten nicht auf dem Schloss dabei sein und haben den Live-Stream gestern verpasst? Hier geht’s zum Video des Wahl-Duells.