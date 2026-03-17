Wenige Tage vor der Landtagswahl stehen sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU im RHEINPFALZ-Kandidaten-Duell auf dem Hambacher Schloss gegenüber: Bilder und Eindrücke.

300 Zuschauer sind am Abend des 16. März auf dem Hambacher Schloss versammelt, um Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ zu sehen. Darunter RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser und geladene Gäste. Diskutiert wurde unter anderem über Bildung, den Klimawandel und das Gesundheitssystem. Eindrücke und Bilder von den Kandidaten auf der Bühne, den Zuschauern und dem Empfang im Anschluss:

Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Gordon Schnieder, CDU. Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Alexander Schweitzer, SPD. Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto: Kai Mehn Foto 1 von 30

Sie konnten nicht auf dem Schloss dabei sein und haben den Live-Stream gestern verpasst? Hier geht’s zum Video des Wahl-Duells.