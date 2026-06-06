Dieses Paar hat einfach einen Lauf. Die Südpfälzerin Britt Roth (24) gewann am Samstagnachmittag überraschend die Silbermedaille im Springreiten der Frauen bei den deutschen Meisterschaften in Balve. Im Stechen von vier Reiterinnen blieb die Freimersheimerin mit ihrem erst neunjährigen Wallach Jeffrey erneut fehlerfrei, bereits die drei Runden zuvor waren makellos. Gold holte die deutlich erfahrenere Laura Klaphake (32), die 2018 sogar WM-Bronze mit der Mannschaft gewann. Britt Roth, die für den RFV Zeiskam startet, hatte bereits Anfang Mai im deutschen U25-Springpokal in Mannheim aufgetrumpft, gewann über Pfingsten bei ihrem Heimturnier in Zeiskam den Großen Preis.