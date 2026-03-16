Kurz vor der Landtagswahl hat die RHEINPFALZ zum Duell geladen – SPD-Mann Alexander Schweitzer und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder liefern sich eine lebhafte Debatte.

In der Pfalz ist das Duell auf dem Hambacher Schoss, zu dem die RHEINPFALZ am Montagabend eingeladen hatte, das einzige direkte Aufeinandertreffen der beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Ministerpräsidenten: SPD-Politiker Alexander Schweitzer (52) aus der Südpfalz will Regierungschef bleiben, CDU-Herausforderer Gordon Schnieder (50) aus der Vulkaneifel möchte die Staatskanzlei nach dreieinhalb Jahrzehnten sozialdemokratischer Dominanz im Land zurückerobern. Die Umfragen, darunter auch die der RHEINPFALZ, lassen bei der Landtagswahl am 22. März ein superknappes Rennen erwarten. Gute Voraussetzungen also für eine flotte Debatte unter der Moderation von Chefredakteur Yannick Dillinger und Karin Dauscher, Leiterin des Mainzer Büros. Empfangen wurden die beiden Kontrahenten vom Applaus der rund 300 Besucher vor Ort – darunter RHEINPFALZ-Leser, Gäste der Redaktion und des Verlags sowie Vertreter der Parteien.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Industriestrompreis und Bürokratieabbau

In der ersten Runde zu Wirtschaft, Klima und Energie erneuerte Gordon Schnieder seine Forderung, das Versprechen günstiger Industriestrompreise einzulösen und die Rahmenbedingung für Unternehmen zu verbessern. Alexander Schweitzer bezeichnete sich als „Lobbyist“ der rheinland-pfälzischen Industrie in Berlin und Brüssel, warnte vor der Gefahr, dass wirtschaftliche Strukturen aufgrund geopolitischer Verwerfungen wegbrechen und nannte eine Strompreiskompensation über alle Branchen hinweg.

Als Voraussetzung für die Ansiedlung neuer Unternehmen nannte der SPD-Politiker Bürokratieabbau. CDU-Bewerber Schnieder wiederholte seine Einschätzung zur vom Wirtschaftsrat seiner Partei angestoßenen Debatte um „Lifestyle-Teilzeit“ als „Schnapsidee“. Er warnte vor einer Überforderung von Unternehmen durch aus seiner Sicht unrealistische Festlegungen im Klimaschutzgesetz des Landes. Es brauche keinen rheinland-pfälzischen Sonderweg. Nachhaltigkeit und gutes Wirtschaften miteinander zu verbinden, nannte Sozialdemokrat als zentralen Punkt. Er betonte aber auch: „Sie können ein Klimaschutzgesetz abschaffen, aber nicht den Klimawandel.“

Investitionsstau und Kommunalfinanzen

Bei den Finanzen schwor Alexander Schweitzer auf kommende schwierige Haushaltsjahre ein und verteidigte gleichzeitig auch den Umstand, dass das Land sich eine üppige Rücklage geschaffen habe. Den Kommunen fehle es seit mehr als 20 Jahren an auskömmlicher Finanzierung, sagte Gordon Schnieder. Dies zu ändern und mit Gestaltung in den Städten und Gemeinden den Eindruck eines funktionierenden Staats zu festigen, sei das beste Konjunkturprogramm gegen radikale politische Strömungen.

Schweitzer sagte mit Blick auf seinen Werdegang aus der Lokal- und Kreispolitik heraus: „Ich bin ein Kommunaler.“ Er verwies auf Förderprogramme und den Landesanteil, den seine Regierung zum Sondervermögen des Bundes draufgesattelt habe. Im Übrigen beantwortete der amtierende Ministerpräsident die Frage, was seine Pläne im Fall einer Wahlniederlage am 22. März seien, ziemlich eindeutig: Er stehe dann für kein anderes Amt im Land zur Verfügung. CDU-Herausforderer sagte, angesprochen auf die Möglichkeit, im Falle einer Niederlage das Finanzressort zu übernehmen: Diese Frage stelle sich nicht, weil seine Partei gewinnen werde.

Großer Auftritt vor rund 300 Besuchern im Festsaal des Hambacher Schlosses (von links): Chefredakteur Yannick Dillinger, Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD),, CDU-Herausforderer Gordon Schnieder und die landespolitische Korrespondentin Karin Dauscher. Foto: Kai Mehn Ministerpräsident: Der eine – Alexander Schweitzer (links) – will’s bleiben, der andere – Gordon Schnieder – will’s werden. Foto: Kai Mehn Begrüßte die Gäste auf dem Hambacher Schloss: RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger. Foto: Kai Mehn Karin Dauscher, Leiterin des Mainzer Büros der RHEINPFALZ, interviewte die Kandidaten unter anderem zum Thema Bildung. Foto: Kai Mehn Will mit Erfahrung in der Regierung punkten: Alexander Schweitzer. Foto: Kai Mehn Sparte nicht mit Kritik an der Landesregierung: CDU-Politiker Gordon Schnieder. Foto: Kai Mehn Foto 1 von 6

Schnieder kritisierte den seiner Darstellung nach bestehenden Investitionsstau bei Brücken sowie Landes- und Kreisstraßen in Milliardenhöhe im Land. Das seien Lebensadern des Mittelstandes und des Individualverkehrs.

Wiederholerquote und Gewaltproblem

Diskutiert haben die Konkurrenten ums Ministerpräsidentenamt auch das Thema Bildung – zum Teil kontrovers: Er wünsche sich keine Security oder Polizei an Schulen, aber trage auch die Verantwortung für Sicherheit dort, sagte SPD-Mann Schweitzer mit Blick auf den Fall der Ludwigshafener Karolina-Burger-Realschule plus. Dies dürfe auf keinen Fall die Regel sein. Pädagogik komme immer zuerst.

CDU-Vertreter Schnieder sprach von einem schleichenden Prozess, der die Probleme an rheinland-pfälzischen Schulen verstärkt habe. Indiz seien beispielsweise höhere Wiederholerquote und die steigende Anzahl von Gewalttaten. Alexander Schweitzer betonte, dass trotz der Diskussion an vielen Schulen hervorragende Arbeit geleistet werde. Er sei ein Befürworter der Realschule plus als „Schule für die Praktiker“. Sie habe eine eigene Funktion und dürfe nicht schlecht geredet werden.

Gute deutsche Sprachkenntnisse als Voraussetzung für erfolgreiche Teilnahme am Unterricht – da sind sich Schweitzer und Schnieder einig. „Sprache ist der Schlüssel“, sagte der Ministerpräsident. Was die Finanzierung christdemokratischer Bildungspolitik angehe, die unter anderem ein verpflichtendes Vorschuljahr umfasse, gelte das Prinzip: „Koste es, was es wolle.“

Gesundheit und Innere Sicherheit

Während sich CDU-Politiker Schnieder für einen Erhalt möglichst vieler stationärer Angebote zur Gesundheitsversorgung gerade im ländlichen Raum stark machte („Darf nicht von der Postleitzahl abhängen, ob man gut behandelt wird.“), warb SPD-Mann für innovative Ideen wie beispielsweise das Modell sogenannter Regiokliniken, die Basisversorgung sichern könnten.

Die Frage, ob Rheinland-Pfalz ein sicheres Land sei, beantwortete Alexander Schweitzer mit Verweis auf die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik mit „Ja“. Man müsse darüber nachdenken, unter bestimmten Möglichkeiten auch technische Möglichkeiten wie Kameraüberwachung zu nutzen. Gordon Schnieder widersprach der Einschätzung zur Sicherheitslage insofern, dass sich gerade Frauen zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten nicht mehr wohlfühlen könnten. Deshalb auch die Forderung nach KI-gestützter Videotechnik. Er verwies auf mit Messern begangene Taten als „zugewanderte Kriminalität“.

In der Diskussion um die von der Opposition scharf kritisierten Sonderurlaube für Landesbeamte sagte Ministerpräsident Schweitzer: „Ich sehe das sehr nüchtern.“ Er verwies auf die gültige Rechtslage und auf den laufenden Landtagswahlkampf: „Ob nächste Woche noch so heiß gekocht wird, was jetzt gerade auf dem Herd steht, wird man sehen.“ Herausforderer Schnieder nannte die Beurlaubung einer Beamtin für die Arbeit im SPD-Wahlkampf als nicht förderlich für die Demokratie. „Dieses Störgefühl muss weg.“

Zum Weiterlesen

Die RHEINPFALZ hat im Vorfeld umfangreich über die Landtagswahl am 22. März berichtet. In der achtteiligen Serie „Baustellen der Landespolitik“, stellt die Redaktion die wichtigsten Themen inklusive der Positionen der Parteien dar. Eine Zusammenfassung davon gibt es als Podcast-Serie zum Nachhören. Außerdem standen die Spitzenkandidaten der fünf „kleineren“ Parteien in Interviews Rede und Antwort. Sämtliche Videos, Berichte und Wahlkampfreportagen sowie unsere Meinungsumfrage zur aktuellen politischen Stimmung in der Pfalz finden Sie im Netz unter www.rheinpfalz.de/landtagswahl.