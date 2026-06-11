Eigentlich ist Lorenzo Parrotta Chemiearbeiter. Jetzt darf sich der Deutsch-Italiener aber Pizza-Weltmeister nennen. Das eigene Restaurant soll erst noch folgen.

Neapel (dpa) - Der Pizzabäcker Lorenzo Parrotta aus Ludwigshafen darf sich nun Weltmeister nennen. Bei einer inoffiziellen Weltmeisterschaft in Neapel holte sich der Deutsch-Italiener den Titel in der Kategorie Pizza Contemporanea (zeitgenössische Pizza), wie der Verband APN (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) mitteilte. Der 24-Jährige überzeugte die Jury mit einer Kreation aus lila Kartoffelcreme, frittiertem Wirsing, Thunfischtatar und Pinienkernen, abgerundet mit Zitronenkaviar.

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Lorenzo Parrotta freut sich über seinen Erfolg. Foto: Lorenzo Parrotta/dpa

Der neue Weltmeister bejubelte seinen Erfolg mit den Worten: «Es war ein schwerer Weg, aber jetzt stehe ich hier mit dem Pokal. Ludwigshafen, wir sind Weltmeister!» Parrotta backt Pizza nur im Nebenberuf. Eigentlich ist er Chemiearbeiter. Sein Plan ist nun, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Bislang ist er mit einem Food-Anhänger unterwegs. Sein großer Traum bleibt jedoch die Eröffnung eines eigenen Restaurants.

Südkorea gewinnt Nationenwertung

Der Italiener hat auch schon zwei deutsche Meisterschaften gewonnen. An der inoffiziellen WM in der süditalienischen Großstadt nahmen 612 Pizzabäcker aus 35 Nationen teil. 16 Titel wurden vergeben. Die Nationenwertung gewann Südkorea, gefolgt von Puerto Rico und Kanada.