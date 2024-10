Mats Hummels, Christoph Kramer und Robin Gosens haben den Fußballplatz gegen den Wingert getauscht. Gemeinsam mit zwei Winzern ist ein Wein aus der Pfalz entstanden.

Egal ob Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt, Günther Jauch oder Apache. Mittlerweile scheint es zum guten Ton unter Stars zu gehören, einen eigenen Wein heraus zu bringen. Jetzt ziehen auch die Fußball-Profis Mats Hummels, Christoph Kramer und Robin Gosens nach.

Für ihren „Herbstmeister“ haben sie sich Unterstützung aus der Pfalz geholt: Den renommierten Winzer Philipp Kuhn aus Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim). Aus der Zusammenarbeit mit ihm und Hans Oliver Spanier vom rheinhessischen Weingut Battenfeld-Spanier ist eine Riesling-Cuvée entstanden. Die Trauben dafür stammen aus dem Zellertal, dem nördlichsten Weinbaugebiet der Pfalz.

Für einen Tag haben die Fußball-Stars bei der Weinlese geholfen. Foto: Herbstmeister Weine GmbH

Das ist nicht nur für seine kalkhaltigen Böden bekannt, sondern künftig wohl auch für die berühmtesten Erntehelfer der Pfalz. Denn: Zumindest an einem Tag haben Hummels, Kramer und Gosens nicht auf dem Fußballplatz, sondern im Wingert gestanden und bei der Lese mitgeholfen. Nach mehreren Geschmacksproben ist das Ergebnis ihres 2022er Rieslings nun abgefüllt und ab sofort im Verkauf.

Qualität statt Massenware

29 Euro kostet eine Flasche des Weins mit der hochkarätigen Besetzung. Robin Gosens begründet den gehobeneren Preis so: „Für uns war von Anfang an klar: Wenn wir das machen, dann wird das ein Spitzenwein und nichts für die Masse der Discounter.“ Diese Linie verfolgen auch Kuhn und Spanier mit ihren Weinen. „Eher edel und fein“ sei die Devise, so Kuhn. Deshalb gebe es auch nur 2500 Flaschen.

Die Idee für einen eigenen Wein sei entstanden, weil die drei nicht nur ihre Leidenschaft für Fußball gemeinsam haben, sondern auch die Passion für Wein. Die Verbindung zwischen Wein und Fußball spiegelt sich auch im Namen wieder. Kuhn erklärt den Gedanken dahinter: „Im Fußball ist der Herbstmeister so ein wenig der Unvollendete. Und da Wein eigentlich auch immer etwas Unvollendetes ist, passt es perfekt.“

Philipp Kuhn, Robin Gosens, Mats Hummels und Hans Oliver Spanier (von links nach rechts) präsentieren ihren Wein »Herbstmeister«. Foto: Herbstmeister Weine GmbH

Riesling statt Champagner

Für Kramer kommt noch eine weitere Bedeutung hinzu: „Im Gegensatz zu Mats und Robin war ich leider noch nie Herbstmeister, außer vielleicht Herbstmeister der Herzen. Deswegen komme ich jetzt über ein anderes Business zu meiner ersten Herbstmeisterschaft“, sagt der 33-Jährige.

Geboren wurde das Projekt durch einen Abend in einer Weinbar in Mainz. Dort haben die Fußballer und die Winzer durch ihre Begeisterung für trockenen Riesling zusammen gefunden. „Erst war das nur ein Hirngespinst bei ein, zwei Gläsern, wurde dann aber immer konkreter“, berichtet Kuhn. Der Winzer sei erstaunt gewesen, dass die Fußballer entgegen des Klischees statt Champagner oder Barolo so gerne Riesling trinken.

Prominente Unterstützung

Er hoffe, dass Hummels, Kramer und Gosens seine Lieblings-Rebsorte noch bekannter machen. Praktisch hierbei: Manuel Neuer hat schon angekündigt, den Wein seiner Fußball-Kumpels auf die Getränkekarte zu nehmen. Der ehemalige Torwart hat nämlich ebenfalls bereits an der Karriere nach der Karriere gefeilt und im August ein eigenes Wirtshaus in Oberbayern eröffnet. Und wer weiß, vielleicht denkt auch Lukas Podolski darüber nach, in seinen Dönerläden in Köln bald Pfälzer Riesling auszuschenken.