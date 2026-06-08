Schöne Marineschiffe, tolle Flugzeuge, imposanter Zug? Schnell ein Foto gemacht - und dann klicken die Handschellen? Warum Sie Verbotsschilder im Urlaub unbedingt erst nehmen sollten.

Chania/ Berlin (dpa/tmn) - Für den einen mag es ein kurzer Knips mit der Kamera sein, nur ein schnelles Urlaubsfoto. Für Ihr Gastland im Urlaub ist es möglicherweise schon Spionage. Jüngst wurde ein Deutscher in der Nähe des Flughafens Chania auf der griechischen Insel Kreta festgenommen. Er soll Bilder des Flughafens und von Militärflugzeugen gemacht haben. Der Vorwurf: Spionageverdacht. Und Griechenland ist nicht das einzige Urlaubsziel, wo Vorsicht mit der Kamera angesagt ist.

Das Auswärtige Amt warnt etwa auch Polen-Reisende vor einem Fotografierverbot. Das umfasst rund 25.000 Objekte im Land, darunter Eisenbahnanlagen, Brücken, Kraftwerke, Militäranlagen und - skurril - auch bestimmte Bankfilialen. Es drohen die Beschlagnahmung der Kamera, bis zu 30 Tage Haft und Geldstrafen bis zu umgerechnet 4.700 Euro.

Zwar sei jedes betroffene Objekt mit einem Hinweis auf das Fotografierverbot gekennzeichnet, so das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen zu Polen. Jedoch könne die Kennzeichnung unter Umständen schlecht oder nicht eindeutig erkennbar sein.

Die Liste der verbotenen Motive kann lang und verwirrend sein

Achtung auch in Tschechien: So liegt zum Beispiel unweit von Prags berühmter Burg (Pražský hrad) das tschechische Verteidigungsministerium, das auf der tschechischen Fotoverbotsliste steht. «Achten Sie auf die Hinweisschilder „Zákaz fotografování“ (Fotografieren verboten)», rät das Auswärige Amt.

Auch viele andere Länder haben Fotografierverbote, besonders für militärische Einrichtungen. Aber auch:

religiöse Stätten

Paläste

historische Stätten

Mitglieder des Königshauses

Personen ohne deren Zustimmung

Grenzanlagen

Armutsszenen

Und vieles mehr könnte auf der Verbotsliste stehen. Ein Blick in die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für das jeweilige Reiseland hilft weiter, ebenso Nachfragen beim Reiseveranstalter oder der lokalen Touristeninformation. Im Zweifel lässt man das Knipsen lieber.

Und noch ein Ort, an dem man das Fotografieren unbedingt seinlassen sollte: der Sicherheitsbereich am Flughafen. Bei Gepäck- und Personenkontrolle herrscht nahezu überall Fotoverbot. Wer sich nicht dran hält, hebt unter Umständen erst gar nicht in den Urlaub ab.