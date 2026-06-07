Viel Amore – und dann ein kleiner Schock. Im «Fernsehgarten» des ZDF lief am Sonntag nicht alles nach Plan.

Mainz (dpa) - Schlagerstar Marina Marx ist während eines Auftritts im «ZDF-Fernsehgarten» von der Bühne gestürzt – aber sich davon nicht in ihrer Performance stören lassen. Die Sängerin («Wahrheit oder Pflicht») stolperte mit ihren High Heels über den Rand der offenen Plattform und lag kurzzeitig in einer Nische hinter der Bühne, wie in den Live-Bildern der Schlagersendung zu erkennen ist.

Der Sturz hielt Marx jedoch nicht davon ab, unbeirrt weiterzusingen und sich schnell wieder zu berappeln. Den Rest des Songs «Bella Italia è Amore», den sie mit ihrem Kollegen Nino de Angelo sang, gab sie barfuß zum Besten.

«Marina, alles ok?»

De Angelo war die Überraschung nach dem Ende des Auftritts anzumerken: «Oh mein Gott! Das war alles so geplant», scherzte er während des Applauses und fragte seine Kollegin leicht besorgt: «Marina, alles ok?» Diese nahm die Panne mit Humor. «Alles bestens», sagte sie, schnappte sich ihre ausgezogenen High Heels und verließ die Bühne.

Moderatorin Andrea Kiewel setzte auf das Prinzip «The Show Must Go On» und nahm keinerlei Bezug auf den Sturz – sondern kündigte direkt den nächsten Programmpunkt an.