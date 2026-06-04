Remote-Arbeit dürfte den meisten ein Begriff sein. Aber ein Remote-Terminal? Das gibt es nun bei Boston - mit einer rekordverdächtigen Strecke nach der Sicherheitskontrolle.

Boston (dpa/tmn) - Stellen Sie sich vor, sich gehen durch die Sicherheitskontrolle am Terminal, setzen sich danach in den Bus – und fahren rund 35 Kilometer zu Ihrem Flieger. Genau das können Passagiere nun in Boston machen. In Framingham am westlichen Rand der US-Großstadt wurde ein «Remote Terminal» eröffnet, also ein ausgelagertes Terminal.

Dort kann man einchecken, den Sicherheitscheck durchlaufen, dann in einen gesicherten Bus steigen und je nach Verkehr in bestenfalls knapp 30 Minuten zum Gate am eigentlichen Flughafen gelangen – und damit Warteschlangen am zentral gelegenen und stark frequentierten Logan Airport von Boston umgehen.

So stellt sich das jedenfalls die zuständige Massachusetts Port Authority vor, die zusammen mit der Transportsicherheitsbehörde TSA hinter dem Pilotprojekt steckt, das es zum Start erst mal nur von frühmorgens bis zum Nachmittag für Passagiere der US-Airlines Delta und Jetblue gibt. Sollte der Test erfolgreich sein, könnte es auf weitere Fluggesellschaften ausgeweitet werden.

Kostenlos ist dieser Service nicht: Erwachsene zahlen neun US-Dollar pro Strecke, das sind umgerechnet knapp acht Euro. Ihren Platz müssen sie vorab reservieren, dann wird der passende Bus vorgeschlagen. Die Reservierung geht laut Mitteilung bis zu 90 Minuten vor Abflug. Dann muss man aber hoffen, dass der Bus nicht im Stau der Ostküstenmetropole hängen bleibt.

Auto parken? In der Vorstadt deutlich billiger

Klar ist: Internationale Passagiere sind weniger die Zielgruppe des neuen Angebots – es richtet sich zunächst vor allem an Reisende aus der Region rund um Boston. Und bei denen dürfte ein weiteres Argument neben dem bestenfalls entspannteren Ablauf sein: die Parkkosten. Nur sieben Dollar pro Tag kostet es laut der Port Authority, das Fahrzeug in Framingham abzustellen. Am Logan-Airport kommt man nicht unter knapp 30 Dollar weg.

In den USA gibt es laut TSA optionale externe Sicherheitskontrollen auch an den Flughäfen in Los Angeles, Atlanta und New York (JFK). Das ausgelagerte Terminal bei Boston sei aber das Erste dieser Art im Land.

Dass Airports Check-ins außerhalb der Flughäfen anbieten, ist nicht neu: In Seoul und Wien können Passagiere beispielsweise an Bahnhöfen ihr Gepäck aufgeben, einchecken und dann zum Flughafen fahren – doch einen ausgelagerten Sicherheitscheck gibt es dort nicht.