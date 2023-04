Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Interesse an Haustieren ist seit Corona enorm gewachsen. Die Schmusekatze als Seelentröster hat Hochkonjunktur. In den Tierheimen warten viele Samtpfoten auf ein neues Zuhause. Wichtig zu wissen: Auch wenn sie unabhängiger als Hunde erscheinen, brauchen Katzen jede Menge Zuwendung und einiges mehr, um zufrieden zu sein. Was erwartet die Interessenten, und was wird von ihnen erwartet?

Wer feststellt, dass daheim doch ein Plätzchen für eine Katze frei ist, kann sich an ein Tierheim wenden. Hier warten Persönlichkeiten jeden Alters mit ihren unterschiedlichen Vorgeschichten