Eigentlich sind sie Fremde, doch sie fühlen sich in ihrer neuen Heimat pudelwohl. Invasive Tierarten können das Öko-System eines Landes gehörig aufmischen. Doch was macht sie eigentlich so erfolgreich? Klar, sie müssen anpassungsfähig sein. Doch laut einer aktuellen Studie triumphieren sie auch, weil wir Menschen sie so niedlich finden.

Das Panzerknacker-Gesicht, die händchenartigen Vorderpfoten, das dicke Fell und der neugierige, wache Blick. Keine Frage: Der Waschbär hat Charisma. Auch wenn er – wegen seines