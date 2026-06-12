«Schnelle Brillen» sind bei Sportlerinnen und Sportlern im Trend. Aber was, wenn es nicht nur um Style geht, sondern eine Fehlsichtigkeit ausgeglichen wird? Worauf Sie achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) - Laufen, Radfahren, Tennis, Fußball: Beim Sport ist gutes Sehen entscheidend. Bei Menschen mit Fehlsichtigkeit stößt die normale Alltagsbrille dabei aber schnell an Grenzen – und kann im Ernstfall sogar zum Risiko werden, warnt das Kuratorium Gutes Sehen (KGS).

Wie findet man eine passende Lösung? Entscheidend ist grundsätzlich nicht nur die richtige Sehstärke, sondern der individuelle Sehbedarf: Wohin schaut man beim Sport, und auf welche Entfernung? Hier muss die Korrektur zur Sportart passen. Beim Golf zählt zum Beispiel der Blick auf Ball, Boden und in die Ferne, beim Radfahren in gebeugter Haltung vor allem der Blick nach vorn und unten.

Diese Möglichkeiten gibt es beim Sport

Wer auf eine Sehhilfe angewiesen ist, hat heute mehrere Möglichkeiten. Auch hier gilt es je nach individuellen Anforderungen zu prüfen, was am besten passt:

Sportbrille mit individueller Sehstärke: Die Gläser werden direkt auf die persönliche Fehlsichtigkeit angepasst – für viele Sportarten die komfortabelste Lösung.

Korrektureinsatz (Optical Insert): Ein kleines Innenteil mit den eigenen Sehstärkewerten wird hinter das Sportglas geklippt. Praktisch bei stark gewölbten Schutzbrillen, etwa beim Skifahren oder Radfahren.

Kontaktlinsen plus Schutzbrille: Wer Kontaktlinsen trägt, kann eine Sportsonnenbrille aufsetzen – sollte aber an Schutz vor Wind, UV-Strahlung und Staub denken.

Anforderungen und Equipment checken

Wer regelmäßig Sport treibt und eine Fehlsichtigkeit hat, sollte also nicht allein nach Design oder spontan online auswählen, rät das KGS. Vor dem Kauf sollte man folgende Fragen klären: