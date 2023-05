Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie springen über Parkbänke oder verrenken sich an Straßenlaternen – Anhänger von Fitness-Bootcamps trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und nutzen dafür, was in der Landschaft steht.

Nicht aufgeben, immer weiter, immer weiter – eins, zwei, drei.“ Der Fitness-Trainer steht vor seiner Gruppe und motiviert die Sportler. Nach den Liegestützen im feuchten