Für die Eisheiligen stehen fünf Heilige aus dem 3., 4. und 5. Jahrhundert: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Rom, besser bekannt als die Kalte Sophie. Die Namenstage der früheren Bischöfe und Märtyrer werden am 11. Mai (Mamertus), 12. Mai (Pankratius), 13. Mai (Servatius), 14. Mai (Bonifatius) und 15. Mai (Sophia) gefeiert. Die Eisheiligen tauchen auch im Bauernkalender („Pflanze nie vor der kalten Sophie.“) auf. Dort stehen sie für den letzten Frost im Frühjahr und für die Gärtnerregel, erst danach kälteempfindliche Pflanzen ins Freiland zu setzen oder Kübel mit exotischeren Gewächsen ins Freie zu stellen. Ein Termin, der für Hobbygärtner beachtenswert ist, denn es kommt mit einer statistisch erhöhten Wahrscheinlichkeit im Mai noch einmal zu einem Kälteeinbruch mit Nachtfrost, ausgelöst von kalter Polarluft aus dem Norden.