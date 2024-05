Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Juni 1926 kam Norma Jeane Mortenson, die später unter ihrem Künstlernamen Marilyn Monroe Weltruhm erlangen sollte, in Los Angeles, Kalifornien, zur Welt. 1976, also 50 Jahre nach ihrer Geburt, kam die außergewöhnliche Tulpensorte 'Marilyn' auf den Markt, die ihr zu Ehren gezüchtet worden war. Sie ist ein echter Geheimtipp für den Garten.

Die lilienblütige Tulpe, deren Blüten in Größe und Aussehen sehr an Clematis-Hybriden erinnern, sieht mit ihren weißen, rot geflammten Blüten ungemein attraktiv