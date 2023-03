Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hügelbeete sind keine neue Erfindung. In China werden sie seit Jahrhunderten genutzt. Aber gerade in Zeiten, in denen Gärten immer kleiner werden, lohnt sich ein Blick auf diese platzsparende Anbaumethode für Gemüse. Ein solches Beet anzulegen, ist gar gar nicht so schwer. Einige Tipps.

Vor gut 30 Jahren waren Hügelbeete ein Renner, vor allem in der aufkeimenden Biogärtnerei. Die großen Vorteile dieser Anbaumethode sind ein optimales Wachstum der Pflanzen gerade