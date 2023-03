Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Gärtner geht es jetzt langsam wieder raus in den Garten. Im Mittelpunkt stehen Kompost und die ersten Voranzuchten. Auch an die tierischen Bewohner darf gedacht werden. Was jetzt im Nutzgarten zu tun ist.

Von Helga Buchter-Weisbrodt

Falls nicht bereits milde Januartage Sie dazu verleitet haben, allerlei Korrekturen im Garten vorzunehmen, ist jetzt eine gute Zeit, um Pfähle, Anbindungen und Gerüste