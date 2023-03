Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rosa canina ist ein wahres Schlaraffenland für die Tierwelt, ein Genuss fürs Auge. Aus ihren Hagebutten kocht man eine herb-süße Marmelade.

Der trockene Sommer hat gerade so richtig die Spreu vom Weizen getrennt: Was in Zukunft im Garten gut wächst und was nicht – da gibt uns die Natur eindeutige Hinweise mit auf den Weg.