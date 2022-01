Im vergangenen Jahr hielten sich die Hersteller von Computer- und Videospielen mit der Veröffentlichung neuer Games merklich zurück – von den altbekannten, jährlich erscheinenden Dauerbrennern abgesehen. Bereits die ersten Monate 2022 versprechen da deutlich mehr. Auf was sich Spieler in den nächsten Wochen freuen können.

Im ersten Quartal 2022 stehen eine ganze Reihe sogenannter „Triple A“-Games auf den Releaselisten der Hersteller. Unter anderem das nächste Pokémon-Spiel, „Pokémon-Legenden: Arceus“ von Nintendo, das Ende Januar für die Switch erscheinen wird – erstmals ein Open-World-Rollenspiel in dem bekannten Spieleuniversum, das zum freien Erkunden einlädt.

Überhaupt mangelt es an opulenten Open-World-Spielen in nächster Zeit nicht. „Horizon: Forbidden West“ setzt die Geschichte um Heldin Aloy in der postapokalyptischen Mech-Dinosaurier-Welt am 18. Februar fort. Zunächst exklusiv auf der Playstation 5, der Vorgänger ist mittlerweile auch für PC-Spieler erhältlich.

Im Rennen um den Titel des im ersten Halbjahr 2022 heißbegehrtesten Spiels dürfte das (Open World)-Rollenspiel „Elden Ring“ von Bandai Namco gute Chancen haben. Kein Wunder: „Game of Thrones“-Erfinder George R. R. Martin ist für die Hintergrundgeschichte zuständig. Veröffentlichungsdatum: 25. Februar.

Nur wenige Tage später erscheint „Elex 2“ von den deutschen Spieleentwicklern Piranha Bytes aus Essen. Ebenfalls ein Rollenspiel mit riesiger, frei begehbarer Welt, die sich mit einem Düsenrucksack erkunden lässt.

Während sich die drei letztgenannten Games eher an ein erwachsenes Publikum richten, wird „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ wieder alle Altersgruppen ansprechen und ikonische Szenen der beliebten Filmserie in Bauklötzchen-Optik nacherleben lassen. TT Games hat sich dafür allerdings noch auf keinen genauen Termin festgelegt: Frühjahr 2022 heißt es.

Bereits am 17. Februar soll der finale Teil der „Total War: Warhammer“-Trilogie in den Läden und zum Download bereitstehen. Epochale Echtzeitschlachten wechseln sich dabei mit einer rundenbasierten Strategiekarte ab.

Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl, was Spielefans in den nächsten Monaten erwartet ...