So viele einzelne Soldaten prallen in Spielen sonst nie aufeinander: Das Echtzeitstrategiespiel „Diplomacy is Not an Option“ wirbt mit den größten Massenschlachten, seit es Computerspiele gibt. Aber macht das Mittelalter-Game mit einem speziellen Grafikstil auch Spaß? Im Early-Access können Strategen die Spielentwicklung beeinflussen.

Streng genommen ist „Diplomacy is Not an Option“ (erhältlich auf Steam und gog.com) noch nicht fertig. Doch die Entwickler haben sich dafür entschieden, Spieler im