Nun also die Wirtschaftszeitung Wedomosti: Abermals wird eine große liberale Redaktion in Moskau gleichgeschaltet. Aber noch gibt es unabhängige Medien in Wladimir Putins Reich. Vor allem in der Provinz sind sie rege.

Beim renommierten Wirtschaftsblatt Wedomosti beginnt der Exodus. Am Montag hatte der Aufsichtsrat der Holding „Business News Media“ den als kremlnah geltenden Journalisten Andrei Schmarow zum