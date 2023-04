Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mordanschlag auf einen iranischen Atomwissenschaftler weckt Erinnerungen an die Tötung eines iranischen Generals durch die USA im Januar. Damals drohte eine militärische Konfrontation am Golf. Spekulationen über die Hintergründe schießen ins Kraut. Teheran macht die USA und Israel verantwortlich.

Nach dem Mord an dem iranischen Atomwissenschaftler Mohsen Fachrisadeh fordern Hardliner in Teheran blutige Rache an Israel. Eine Zeitung verlangte am Sonntag einen iranischen Angriff auf die