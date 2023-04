Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Damit der Rassismus verbannt wird, will US-Präsident Biden auch den Städtebau in den USA komplett neu denken.

In Tremé, dem in New Orleans gelegenen ältesten schwarzen Viertel Amerikas, stand einst die Wiege des Jazz. Und es könnte nun unter US-Präsident Joe Biden zum Testfall für