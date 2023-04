Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hintergrund: Smart, dynamisch, jung: So einen hatte das Saarland und hatte die Saar-CDU bisher noch nie an ihrer Spitze. Doch es hat nicht funktioniert, weil Tobias Hans und seine Wähler in jeweils anderen Welten leben.

Tobias Hans steht im Unverpackt-Laden in Sankt Wendel. Er hat seinen Einkauf in der mitgebrachten Flechttasche verstaut. Es geht ans Bezahlen. Da zieht er die Armbanduhr aus dem Ärmel. Die hinter ihm denken: