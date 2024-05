Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals dürfen in diesem Jahr in Deutschland junge Menschen ab 16 Jahren die Zusammensetzung des Europaparlaments mitbestimmen. Die Herabsetzung des Wahlalters ist umstritten: Die Jugendlichen seien zu jung, zu unerfahren, lautet die Kritik. Was meinen junge Erstwähler aus der Pfalz dazu?

Die EU-Kommission hat kürzlich eine Umfrage vorgestellt. Befragt wurden in der repräsentativen Stichprobe mehr als 25.000 EU-Bürgerinnen und Bürger zwischen 15 und 30 Jahren. 64 Prozent