Die Konstellation im Rat hat sich nicht verändert, aber Stadtbürgermeister Michael Vettermann hat künftig andere Beigeordnete an seiner Seite.

Ganz im Zeichen der Abschiede, Dankesworte und Wahlen stand die konstituierende Sitzung des Stadtrats in Rockenhausen zum Start der Legislaturperiode 2024/2029. Da die Sitzverteilung identisch geblieben ist, hat sich auch an der bisherigen Koalition aus CDU, FDP und FWG nichts geändert. Sie vereinen zwölf der insgesamt 22 Sitze und stellen somit erneut auch die Beigeordneten. Nachdem Werner Dietz (CDU) und Sascha Schläfer (FDP), die beide weiterhin im Rat vertreten sind, nicht mehr für das Amt kandidierten, sieht das Team an der Stadtspitze künftig anders aus. Als Erster Beigeordneter wurde Christian Rupp (CDU) gewählt, der sich gegen den SPD-Kandidaten Gerd Fuhrmann durchsetzte. Als Zweite Beigeordnete fungiert künftig Michaela Schwind-Grimm (FDP), die gegen Alexandra Koch (SPD) antrat. Beide Beigeordneten sollen zeitnah ihre Geschäftsbereiche erhalten. Anders ist es beim Dritten Beigeordneten Björn Müller (FWG), der keinen Geschäftsbereich möchte und somit auch stimmberechtigtes Ratsmitglied bleiben wird. Ihm stellte die SPD Sabrina Koppelt als Gegenkandidatin entgegen.

Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre sprach Michael Vettermann (FDP) den Vorgängern seinen Dank für die „großartige Arbeit“ aus und hofft, weiterhin stets mit Fragen auf Schläfer und Dietz zukommen zu können. Als weiteren Dank will er zeitnah zu einem Essen im Schlosshotel einladen. Der neue Pächter Vasileios Ntemiris nimmt gerade die Arbeit auf, will die kommenden Wochen nutzen, um mit der Gastronomie möglichst zum 1. Oktober starten zu können. „Aber hier muss auch nichts überstürzt werden, man muss jetzt sehen, wie er in den nächsten Wochen vorankommt“, ergänzte Vettermann.

Im Rat wurden auch die ausgeschiedenen Mitglieder verabschiedet. Einen besonders großen Applaus und stehende Ovationen gab es an der Stelle für Erich Schneider, der auf insgesamt 46 Jahre ehrenamtlicher Arbeit für die Gemeinde kommt. Ein echtes Lebenswerk.