Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Russische Oligarchen bringen jetzt ihre Superjachten in türkischen Häfen in Sicherheit. Staatschef Recep Tayyip Erdogan heißt sie willkommen. Aber auch immer mehr russische Kriegsgegner suchen Zuflucht in der Türkei.

Fast 1000 Euro kostet derzeit der einfache Flug in der Economy-Class der Turkish Airlines von Moskau nach Istanbul – wenn man noch einen Platz findet. Das ist mehr, als die türkische Fluggesellschaft