Nach dem Scheitern der Sanktionben bleibt die Zukunft der Gas-Röhre trotzdem ungewiss. Washington will mit der Pipeline politischen Druck auf Moskau ausüben. Denn es ist klar, was bei einer russischen Invasion in der Ukraine dem Projekt droht.

Geschlagene sieben Stunden dauerte die Zitterpartie. Als der amerikanische Senat am Donnerstagabend endlich seine Abstimmung über ein hartes Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 beendete,